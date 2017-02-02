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Прокуратура розпочала обшуки на ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ" за фактом заволодіння 170 млн грн

Київ • УНН

 • 9364 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Слідчі прокуратури Київської області здійснюють обшук на території ПАТ “Білоцерківська ТЕЦ” за фактом заволодіння службовцями грошима на понад 170 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

Прокуратура розпочала обшуки на ПАТ "Білоцерківська ТЕЦ" за фактом заволодіння 170 млн грн

Так, слідчим управлінням прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки СБ України, із залученням спеціалістів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та енергоконтролю, проводиться обшук на території ПАТ “Білоцерківська ТЕЦ” з метою виявлення та фіксування фактів невиконання інвестиційних програм.

Слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованому за ч.2 ст.364 (зловживання влідою або службовим становищем) та ч.2 ст.364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

За інформацією прокуратури, під час досудового розслідування було виявлено факт заволодіння службовими особами ПАТ “Білоцерківська ТЕЦ” грошовими коштами споживачів електричної та теплової енергії Київської області на виробництво електричної та теплової енергії у сумі понад 170 млн гривень.

Наразі проводиться санкціонований обшук у ході якого збираються документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, НАБУ провело 16 обшуків у рамках розслідування розкрадання майна “Укрнафти”.

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