Прокуратура начала обыски на ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" по факту завладения 170 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Следователи прокуратуры Киевской области проводят обыск на территории ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" по факту завладения служащими деньгами на сумму более чем 170 млн. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Так, следственным управлением прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБ Украины, с привлечением специалистов национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг энергоконтроля, проводится обыск на территории ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" с целью выявления и фиксирования фактов невыполнения инвестиционных программ.
Следственным управлением осуществляется досудебное расследование уголовного производства, зарегистрированном по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины .
По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования был выявлен факт завладения должностными лицами ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" денежными средствами потребителей электрической и тепловой энергии Киевской области на производство электрической и тепловой энергии в сумме более 170 млн гривен.
В настоящее время проводится санкционированный обыск в ходе которого собираются документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал УНН, НАБУ провело 16 обысков в рамках расследования хищения имущества "Укрнафты" .