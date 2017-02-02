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Прокуратура начала обыски на ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" по факту завладения 170 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Следователи прокуратуры Киевской области проводят обыск на территории ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" по факту завладения служащими деньгами на сумму более чем 170 млн. гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Прокуратура начала обыски на ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" по факту завладения 170 млн грн

Так, следственным управлением прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономики СБ Украины, с привлечением специалистов национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг энергоконтроля, проводится обыск на территории ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" с целью выявления и фиксирования фактов невыполнения инвестиционных программ.

Следственным управлением осуществляется досудебное расследование уголовного производства, зарегистрированном по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины .

По информации прокуратуры, в ходе досудебного расследования был выявлен факт завладения должностными лицами ПАО "Белоцерковская ТЭЦ" денежными средствами потребителей электрической и тепловой энергии Киевской области на производство электрической и тепловой энергии в сумме более 170 млн гривен.

В настоящее время проводится санкционированный обыск в ходе которого собираются документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНН, НАБУ провело 16 обысков в рамках расследования хищения имущества "Укрнафты" .

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