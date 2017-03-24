Прокуратура провела обшуки у фігурантів справи Євро-2012 - Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Генеральнйи прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура вчора здійснила десятки обшуків у фігурантів відновленої справи стосовно розкрадання коштів під час Євро-2012. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора провели десятки одночасних обшуків у фігурантів відновленої справи по розкраданням під час Євро 2012", - написав він.
За словами Генпрокурора, фігуранти справи занижували вартість при оформленні митних платежів.
"Наприклад: крісло, закуплене за 78 доларів у виробника, оформляли за ціною в 6 доларів. В результаті держава отримала перші мільйонні збитки", - уточнив він.
Далі, зазначив Ю.Луценко, те саме крісло проганяли по ланцюжку підставних фірм і продавали НСК "Олімпійський" вже за 189 доларів.
"На арені 70 050 місць. Завищення державних видатків склало близько 8 млн дол.", - розповів Генпрокурор.
Аналогічні схеми, за його словами, виявлені і в інших закупівлях.
Нагадаємо, ГПУ провела обшуки в осіб з оточення В.Януковича та А.Клюєва.