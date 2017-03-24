Прокуратура провела обыски у фигурантов дела Евро-2012 - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура вчера провела десятки обысков у фигурантов дела относительно хищения средств во время Евро-2012. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов восстановленного дела по хищениям во время Евро 2012", - написал он.
По словам Генпрокурора, фигуранты дела занижали стоимость при оформлении таможенных платежей.
"Например кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки", - уточнил он.
Далее, отметил Ю.Луценко, то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов.
"На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 млн долл.", - рассказал Генпрокурор.
Аналогичные схемы, по его словам, обнаружены и в других закупках.
Напомним, ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева.