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Прокуратура провела обыски у фигурантов дела Евро-2012 - Ю.Луценко

Прокуратура провела обыски у фигурантов дела Евро-2012 - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 11171 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что прокуратура вчера провела десятки обысков у фигурантов дела относительно хищения средств во время Евро-2012. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера провели десятки одновременных обысков у фигурантов восстановленного дела по хищениям во время Евро 2012", - написал он.

По словам Генпрокурора, фигуранты дела занижали стоимость при оформлении таможенных платежей.

"Например кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки", - уточнил он.

Далее, отметил Ю.Луценко, то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов.

"На арене 70050 мест. Завышение государственных расходов составило около 8 млн долл.", - рассказал Генпрокурор.

Аналогичные схемы, по его словам, обнаружены и в других закупках.

Напомним, ГПУ провела обыски у лиц из окружения В.Януковича и А.Клюева.

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