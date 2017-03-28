Прокуратура проситиме суд слухати справу В.Януковича за спецпроцедурою - Р.Кравченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Державне обвинувачення звертатиметься до Оболонського районного суду Києва з клопотанням про розгляд справи за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у заочному судовому провадженні. Про це сказав сьогодні журналістам військовий прокурор Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.
"Якщо обвинувачений Янукович не повернеться до України або не буде затриманий правоохоронними органами України, то сторона обвинувачення буде клопотати перед судом, який буде здійснювати розгляд даної справи, щодо здійснення спеціального судового провадження, а саме заочного судового провадження", - сказав прокурор.
Р.Кравченко наголосив, що наразі у сторони обвинувачення є всі підстави для звернення до суду з клопотанням про здійснення заочного судового провадження.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.
Також нагадаємо, 14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до суду.
Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.