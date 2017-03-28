Прокуратура будет просить суд рассмотреть дело В.Януковича по спецпроцедуре - Р.Кравченко

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Киев • УНН

 • 9203 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Государственное обвинение будет обращаться в Оболонский районный суд Киева с ходатайством о рассмотрении дела по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в заочном судебном производстве. Об этом сказал сегодня журналистам военный прокурор Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"Если обвиняемый Янукович не вернется в Украину либо не будет задержан правоохранительными органами Украины, то сторона обвинения будет ходатайствовать перед судом, который будет осуществлять рассмотрение данного дела, по осуществлению специального судебного производства, а именно заочного судебного производства", - сказал прокурор.

Р.Кравченко отметил, что сейчас у стороны обвинения есть все основания для обращения в суд с ходатайством об осуществлении заочного судебного производства.

Напомним, Апелляционный суд Киева определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

Также напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в суд.

Впоследствии уголовное производство о госизмене В.Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева уведомил о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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