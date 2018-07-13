Прокуратура повідомила про підозру зловмиснику за порнографічні фото з немовлям

За інформацією прокуратури, чоловік, який вже раніше притягувався за порнографію, імітував сексуальне насильство над своєю 8-ми місячною донькою та знімав це на фотокамеру. Ці фото, за даними відомства, він розповсюджував у мережі Internet за допомогою російського веб – ресурсу yandex.ru.



"Наразі збоченцю оголошено про підозру у розповсюдженні порнографічних зображень, що містять дитячу порнографію, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України", - зазначили у прокуратурі.



Також, як поінформували у відомстві, вирішується питання про додаткову кваліфікацію вчиненого злочину за ч. 2 ст. 156 (розпусні дії, вчинені відносно малолітньої дитини батьком) КК України.



В межах провадження призначено судово-медичну та комп’ютеро–технічну експертизу, у ході яких буде встановлено, чи обмежувався злочинець лише знімання фотографій за участю малолітньої доньки та чи не вчиняв інших злочинів відносно дитини.



Крім того, розповіли у прес-службі, сьогодні місцевою прокуратурою скеровано клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



Нагадаємо, кіберполіція затримала чоловіка, який використовував свою 11-місячну доньку для створення порно.