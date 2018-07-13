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Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику за порнографические фото с младенцем

Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику за порнографические фото с младенцем

Киев  •  УНН

 • 11772 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который использовал восьмимесячную дочь для порнографических фотографий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

По информации прокуратуры, мужчина, который уже ранее привлекался за порнографию, имитировал сексуальное насилие над своей 8-ми месячной дочкой и снимал это на камеру. Эти фото, по данным ведомства, он распространял в сети Internet с помощью российского веб - ресурса yandex.ru.

"Сейчас извращенцу объявлено о подозрении в распространении порнографических изображений, содержащих детскую порнографию, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Также, как сообщили в ведомстве, решается вопрос о дополнительной квалификации содеянного преступления по ч. 2 ст. 156 (развратные действия, совершенные в отношении малолетнего ребенка отцом) УК Украины.

В рамках производства назначена судебно-медицинская и компьютеро-техническая экспертиза, в ходе которых будет установлено, ограничивался преступник только снятие фотографий с участием малолетней дочери и не совершал других преступлений в отношении ребенка.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе, сегодня местной прокуратурой направлено ходатайство в Деснянский районный суд г. Киева о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, киберполиции задержала мужчину, который использовал свою 11-месячную дочь для создания порно.

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