Прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику за порнографические фото с младенцем

По информации прокуратуры, мужчина, который уже ранее привлекался за порнографию, имитировал сексуальное насилие над своей 8-ми месячной дочкой и снимал это на камеру. Эти фото, по данным ведомства, он распространял в сети Internet с помощью российского веб - ресурса yandex.ru.



"Сейчас извращенцу объявлено о подозрении в распространении порнографических изображений, содержащих детскую порнографию, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 301 УК Украины", - отметили в прокуратуре.



Также, как сообщили в ведомстве, решается вопрос о дополнительной квалификации содеянного преступления по ч. 2 ст. 156 (развратные действия, совершенные в отношении малолетнего ребенка отцом) УК Украины.



В рамках производства назначена судебно-медицинская и компьютеро-техническая экспертиза, в ходе которых будет установлено, ограничивался преступник только снятие фотографий с участием малолетней дочери и не совершал других преступлений в отношении ребенка.



Кроме того, как рассказали в пресс-службе, сегодня местной прокуратурой направлено ходатайство в Деснянский районный суд г. Киева о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.



Напомним, киберполиции задержала мужчину, который использовал свою 11-месячную дочь для создания порно.