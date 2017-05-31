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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30554 перегляди

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Прокуратура повідомила про підозру понад 360 особам у справі Майдану – С.Горбатюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Співробітники Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ притягнули до кримінальної відповідальності понад 360 осіб у справі Майдану. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.

Прокуратура повідомила про підозру понад 360 особам у справі Майдану – С.Горбатюк

“На сьогодні притягнуто до кримінальної відповідальності понад 360 осіб”, — сказав він.

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С.Горбатюк розповів, що направлено до суду обвинувальні акти стосовно 231 особи, а щодо 36 осіб винесені вироки суду, але тільки одна особа отримала реальний термін покарання.

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