Прокуратура повідомила про підозру понад 360 особам у справі Майдану – С.Горбатюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Співробітники Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ притягнули до кримінальної відповідальності понад 360 осіб у справі Майдану. Про це повідомив в ефірі телеканалу ZIK начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, передає УНН.
“На сьогодні притягнуто до кримінальної відповідальності понад 360 осіб”, — сказав він.
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С.Горбатюк розповів, що направлено до суду обвинувальні акти стосовно 231 особи, а щодо 36 осіб винесені вироки суду, але тільки одна особа отримала реальний термін покарання.
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