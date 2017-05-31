Прокуратура сообщила о подозрении более 360 лицам по делу Майдана - С.Горбатюк
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Сотрудники Департамента специальных расследований ГПУ привлекли к уголовной ответственности более 360 человек по делу Майдана. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK начальник Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает УНН.
"На сегодня привлечено к уголовной ответственности более 360 человек", - сказал он.
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С.Горбатюк рассказал, что направлено в суд обвинительные акты по 231 человеку, а по 36 - вынесены приговоры суда, но только один человек получил реальный срок наказания.
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