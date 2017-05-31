Прокуратура сообщила о подозрении более 360 лицам по делу Майдана - С.Горбатюк

"На сегодня привлечено к уголовной ответственности более 360 человек", - сказал он.

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С.Горбатюк рассказал, что направлено в суд обвинительные акты по 231 человеку, а по 36 - вынесены приговоры суда, но только один человек получил реальный срок наказания.

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