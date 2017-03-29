Прокуратура Польщі розпочала розслідування щодо обстрілу консульства у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Прокуратура Польщі розпочала розслідування у зв'язку з нападом на польське генеральне консульство у Луцьку. Про це повідомила речниця національної прокуратури Польщі Ева Дялік, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Польська прокуратура почала розслідування у справі луцького інциденту", - йдеться у повідомленні.
Як повідомила Ева Дялік, "воно стосується умисних дій, що загрожують життю або здоров’ю багатьох осіб".
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення "провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку".