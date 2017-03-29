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Прокуратура Польши начала расследование обстрела консульства в Луцке

Прокуратура Польши начала расследование обстрела консульства в Луцке

Киев • УНН

 • 10269 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура Польши начала расследование в связи с нападением на польское генеральное консульство в Луцке. Об этом сообщила пресс-секретарь национальной прокуратуры Польши Ева Дялик, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Польская прокуратура начала расследование по делу луцкого инцидента", - говорится в сообщении.

Как сообщила Ева Дялык, "оно касается умышленных действий, угрожающих жизни или здоровью многих лиц".

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубнивской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрея Дещицу и пообещало направить ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".

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