Прокуратура перевіряє інформацію про участь громадянина Грузії в АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Прокуратура перевіряє інформацію про участь громадянина Грузії в бойових діях в зоні АТО у складі українських добровольчих сил. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Чоловік був оголошений у розшук Російською Федерацією за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.
Разом з тим, у ході судового засідання адвокат затриманого в усній формі повідомила, що її підзахисний воював на сході України на боці українських добровольчих сил, а звинувачення російської сторони щодо нього сфабриковані та носять політичний характер.
Зважаючи на це, прокуратурою ініційовано перевірку щодо правдивості інформації про його участь в АТО, яка наразі триває у тісній взаємодії зі стороною захисту.
В прокуратурі зауважили, що у разі підтвердження інформації про участь останнього у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії буде відмовлено у видачі цієї особи.