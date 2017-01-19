Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии в АТО

Мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.

Несмотря на это, прокуратурой инициирована проверка правдивости информации о его участии в АТО, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты.

В прокуратуре отметили, что в случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России будет отказано в выдаче этого лица.