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Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии в АТО

Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии в АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. Прокуратура проверяет информацию об участии гражданина Грузии в боевых действиях в зоне АТО в составе украинских добровольческих сил. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Мужчина был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Вместе с тем, в ходе судебного заседания адвокат задержанного в устной форме сообщила, что ее подзащитный воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил, а обвинения российской стороны к нему сфабрикованы и носят политический характер.

Несмотря на это, прокуратурой инициирована проверка правдивости информации о его участии в АТО, которая сейчас проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты.

В прокуратуре отметили, что в случае подтверждения информации об участии последнего в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России будет отказано в выдаче этого лица.

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