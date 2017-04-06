Прокуратура перекваліфікувала звинувачення щодо запорізького стрілка

Раніше затриманому було повідомлено про підозру у хуліганстві (ч.4 ст.296 КК України). Прокурори направили клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Однак Ленінський районний суд Запоріжжя відпустив обвинуваченого під поруки. У прокуратурі заявили, що мають намір оскаржити таке рішення суду.

Тепер, після проведення окремих слідчих дій (допит свідків, огляд відеозаписів з камер відеоспостереження), процесуальним керівником була змінена правова кваліфікація дій підозрюваного на ч.2 ст.15 п.п. 1,7 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох осіб з хуліганських мотивів).

“Наразі досудове розслідування триває, кримінальне провадження перебуває на контролі у прокуратурі області, вживаються всі необхідні заходи з метою встановлення обставин злочину, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності та понесення справедливого покарання”, — повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, в ніч на 30 березня у Бородинському мікрорайоні Запоріжжя п’яний чоловік влаштував стрілянину та поранив чоловіка й жінку. Проте Ленінський суд Запоріжжя звільнив з-під варти 28-річного підозрюваного, який поранив двох людей, стріляючи по них з рушниці.