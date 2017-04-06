Прокуратура переквалифицировала обвинение запорожскому стрелку

Ранее задержанному было сообщено о подозрении в хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Прокуроры направили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако Ленинский районный суд Запорожья отпустил обвиняемого на поруки. В прокуратуре заявили, что намерены обжаловать такое решение суда.

Теперь, после проведения отдельных следственных действий (допрос свидетелей, осмотр видеозаписей с камер видеонаблюдения), процессуальным руководителем была изменена правовая квалификация действий подозреваемого на ч.2 ст.15 п.п.1, 7 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц из хулиганских побуждений).

“Сейчас досудебное расследование продолжается, уголовное производство находится на контроле прокуратуры области, принимаются все необходимые меры с целью установления обстоятельств преступления, привлечения виновного лица к уголовной ответственности и несения справедливого наказания”, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Бородинском микрорайоне Запорожья пьяный мужчина устроил стрельбу и ранил мужчину и женщину. Однако Ленинский суд Запорожья освободил из-под стражи 28-летнего подозреваемого, который ранил двух человек, стреляя по ним из ружья.