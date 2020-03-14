Прокуратура оскаржить запобіжний захід для нападників на Сівохо
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прокуратура Києва оскаржить рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжних заходів учасникам хуліганських дій у КВЦ "Парковий", які зірвали проведення презентації Платформи національної єдності та напали на радника секретаря РНБО Сергія Сівохо. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва у Facebook, передає УНН.
"Прокуратура міста Києва внесе апеляційні скарги на рішення Печерського районного суду столиці про обрання запобіжних заходів учасникам хуліганських дій у КВЦ "Парковий", які, у тому числі, напали на радника секретаря РНБО", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 березня 2020 року прокуратура звернулась до суду з клопотанням про обрання трьом особам, підозрюваним у вказаних діях, запобіжних заходів у вигляді цілодобових домашніх арештів.
За результатами судових засідань клопотання щодо одного з підозрюваних задоволено. Щодо ще двох осіб суд обрав особисте зобов’язання. Саме ці рішення прокуратура оскаржуватиме в апеляційному порядку.
Як повідомляв УНН, під час презентації презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації
"Національний корпус" почали суперечку із радником секретаря РНБО Сергієм Сівохо, а згодом вдарили його у спину і Сівохо впав на підлогу.
Поліція доставила до відділку 15 осіб. Було відкрито кримінальне провадження.
Печерський районний суд Києва 13 березня обрав запобіжні заходи трьом затриманим.