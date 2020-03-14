Прокуратура обжалует меру пресечения для напавших на Сивохо

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102865 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105610 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107589 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106368 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115487 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101382 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105713 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура обжалует меру пресечения для напавших на Сивохо

Прокуратура обжалует меру пресечения для напавших на Сивохо

Киев  •  УНН

 • 16491 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Прокуратура Киева обжалует решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения участникам хулиганских действий в КВЦ "Парковый", которые сорвали проведение презентации Платформы национального единства и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры города Киева в Facebook, передает УНН

"Прокуратура города Киева внесет апелляционные жалобы на решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения участникам хулиганских действий в КВЦ "Парковый", которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта 2020 прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании трем лицам, подозреваемым в указанных действиях, меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

По результатам судебных заседаний ходатайство в одном из подозреваемых удовлетворено. Касательно еще двух человек суд избрал личное обязательство. Именно эти два решения прокуратура будет обжаловать в апелляционном порядке.

Как сообщал УНН, во время презентации презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации

"Национальный корпус" начали дискуссию с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину и Сивохо упал на пол.

Полиция доставила в отделение 15 человек. Было открыто уголовное производство.

Печерский районный суд Киева 13 марта избрал меры трем задержанным.

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