Прокуратура обжалует меру пресечения для напавших на Сивохо
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Прокуратура Киева обжалует решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения участникам хулиганских действий в КВЦ "Парковый", которые сорвали проведение презентации Платформы национального единства и напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры города Киева в Facebook, передает УНН.
"Прокуратура города Киева внесет апелляционные жалобы на решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения участникам хулиганских действий в КВЦ "Парковый", которые, в том числе, напали на советника секретаря СНБО", - говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта 2020 прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании трем лицам, подозреваемым в указанных действиях, меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.
По результатам судебных заседаний ходатайство в одном из подозреваемых удовлетворено. Касательно еще двух человек суд избрал личное обязательство. Именно эти два решения прокуратура будет обжаловать в апелляционном порядке.
Как сообщал УНН, во время презентации презентации Национальной платформы примирения и единства представители организации
"Национальный корпус" начали дискуссию с советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, а затем ударили его в спину и Сивохо упал на пол.
Полиция доставила в отделение 15 человек. Было открыто уголовное производство.
Печерский районный суд Киева 13 марта избрал меры трем задержанным.