Прокуратура оскаржить рішення суду щодо запобіжного заходу заступнику мера Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратура Закарпатської області готує апеляцію на рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо обрання запобіжного заходу першому заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.
Натомість у прокуратурі поки не коментують, на чому саме наполягатиме обвинувачення.
Нагадаємо, що сьогодні, 31 січня, рішенням Ужгородського міськрайонного суду посадовцю, який є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч.3 ст.368 ККУ, обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 30 березня 2017 року. Сторона ж обвинувачення наполягала на триманні під вартою без призначення застави.