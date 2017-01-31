Прокуратура обжалует решение суда относительно меры пресечения заместителю мэра Ужгорода
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура Закарпатской области готовит апелляцию на решение Ужгородского горрайонного суда об избрании меры пресечения первому заместителю городского головы Ужгорода Иштвану Цапу. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович.
Зато в прокуратуре пока не комментируют, на чем именно будут настаивать обвинения.
Напомним, что сегодня, 31 января, решением Ужгородского горрайонного суда должностному, который является подозреваемым в уголовном производстве по ч.3 ст.368 УК, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста . Сторона же обвинения настаивала на содержании под стражей без назначения залога.