Прокуратура оголосила у розшук екс-керівників Одеського НПЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Прокуратура оголосила в розшук колишніх генерального та виконавчого директора Одеського НПЗ (нафтопереробного заводу) через махінації з нафтою за так званою "схемою Курченко". Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси під час розгляду клопотань органу розслідування про арешт колишніх Генерального директора та виконавчого директора ПАТ „Одеський НПЗ“, надано дозвіл на їх затримання та доставку до суду під вартою. На виконання ухвали слідчого судді слідчим підозрюваних оголошено у розшук. За наявною інформацією, вказані особи переховуються на території Російської Федерації”, — написала Л.Сарган.
Також вона нагадала, що дані особи причетні до махінацій з нафтопродуктами у злочинній “схемі Курченка”.
Вона зазначила, що топ-менеджери підозрюються в ухиленні від сплати податків у складі злочинної організації з використанням можливостей Одеського нафтопереробного заводу, внаслідок чого до Державного бюджету України не надійшло податків, обов’язкових платежів та зборів на суму понад 2 млрд. грн.
Як повідомляв УНН, слідчого прокуратури Київщини та адвоката, викритих на хабарі, судитимуть.