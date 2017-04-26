Прокуратура объявила в розыск экс-руководителей Одесского НПЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Прокуратура объявила в розыск бывших генерального и исполнительного директора Одесского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) из-за махинаций с нефтью по так называемой "схеме Курченко". Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Следственным судьей Приморского районного суда г.. Одессы при рассмотрении ходатайств органа расследования об аресте бывших Генерального директора и исполнительного директора ОАО "Одесский НПЗ", предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд под стражей. Во исполнение постановления следственного судьи следователем подозреваемых объявлены в розыск. По имеющейся информации, указанные лица скрываются на территории Российской Федерации", - написала Л.Сарган.
Также она напомнила, что данные лица причастны к махинациям с нефтепродуктами в преступной "схеме Курченко".
Она отметила, что топ-менеджеры подозреваются в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в Государственный бюджет Украины не поступило налогов, обязательных платежей и сборов на сумму более 2 млрд. грн.
Как сообщал УНН, следователя прокуратуры Киевской области и адвоката, уличенных на взятке, будут судить .