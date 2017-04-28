Прокуратура Одеської області повідомила про хід розслідування подій 2 травня

Так, у вересні 2016 року прокуратура спільно з поліцією повідомила про підозру двом особам в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року та захоплення Будинку профспілок. Щодо одного з них прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку зі смертю під час травневих подій.

“Щодо іншої особи прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в області наразі підготовлено клопотання до суду про здійснення спеціального досудового розслідування. Вказаний чоловік, за даними слідства, перебуває на території так званої „ДНР“ та крім того підозрюється в участі у діяльності терористичної організації, умисних діях, спрямованих на посягання на територіальну цілісність України та інших злочинах. Крім того, встановлено ще одного активного учасника масових заворушень, якому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства з хуліганських мотивів, масових заворушеннях, якого оголошено у розшук”, — йдеться у повідомленні.

У березні 2017 року правоохоронці затримали чоловіка, який брав активну участь у вказаних подіях та три роки перебував у розшуку. Вказаній особі повідомлено про підозру за ч.2 ст.294 КК України (масові заворушення, що призвели до загибелі людей) та взято під варту.

Також за результатами досудового розслідування у квітні 2017 року складено підозри стосовно двох громадян за ч.2 ст.294 КК України (масові заворушення) та оголошено у розшук.

“Загалом під час досудового розслідування правоохоронними органами оголошено у розшук 18 підозрюваних в організації та участі у масових заворушеннях, вбивствах та вчиненні інших протиправних дій”, — додали в прес-службі.

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Крім того, під час розслідування призначено та тривають 34 комплексні судово-медичні експертизи щодо можливого настання смерті потерпілих у приміщеннях будинку “Федерації професійних спілок Одеської області”, проведення яких доручено експертам Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи.

Під час проведення досудового слідства правоохоронні органи активно співпрацюють з міжнародними організаціями. Так, неодноразово проводилися спільні зустрічі з представниками Консультативної місії Європейського Союзу та Моніторингової місії ООН з прав людини, на яких обговорювалося питання про можливість залучення до проведення експертних досліджень іноземних фахівців. Аналогічні листи надіслані прокуратурою області на адресу Головного офісу Консультативної місії Європейського Союзу та моніторингової місії ООН з прав людини.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Додамо, що із вказаного об’єднаного кримінального провадження виділено матеріали в окремі провадження та у березні 2015 року до суду направлено обвинувальні акти стосовно 26 осіб.

На теперішній час представники прокуратури підтримують державне обвинувачення щодо вказаних 26 осіб у Малиновському суді м.Одеси.

Стороною обвинувачення надано докази, зібрані під час досудового розслідування, зокрема, речові та письмові докази, відтворено відеоматеріали тощо.