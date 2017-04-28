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Прокуратура Одесской области сообщила о ходе расследования событий 2 мая

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. С января 2016 по поручению Генеральной прокуратуры Украины досудебное расследование в объединенном уголовном производстве по событиям 2 мая 2014 осуществляет следственное управление Национальной полиции в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области. С этого времени благодаря совместным мерам, а именно ежедневной работе совместной группы следователей полиции и прокуроров - процессуальных руководителей установлено и сообщено о подозрениях еще шести лицам, причастным к трагическим событиям. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Прокуратура Одесской области сообщила о ходе расследования событий 2 мая

Так, в сентябре 2016 прокуратура совместно с полицией сообщила о подозрении двум лицам в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 и захвата Дома профсоюзов. В одном из них принято решение о закрытии уголовного производства в связи со смертью во время майских событий.

“Касаемо другого лица прокуратурой совместно с Управлением СБУ в области пока подготовлено ходатайство в суд об осуществлении специального досудебного расследования. Указанный человек, по данным следствия, находится на территории так называемой „ДНР“ и кроме того подозревается в участии в деятельности террористической организации, умышленных действиях, направленных на посягательство на территориальную целостность Украины и других преступлениях. Кроме того, установлен еще один активный участник массовых беспорядков, которому сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений, массовых беспорядках, который объявлен в розыск”, — говорится в сообщении.

В марте 2017 правоохранители задержали мужчину, который принимал активное участие в указанных событиях и три года находился в розыске. Указанному лицу сообщили о подозрении по ч.2 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки, которые привели к гибели людей) и взяли под стражу.

Также по результатам досудебного расследования в апреле 2017 составлен подозрения в отношении двух граждан по ч.2 ст.294 УК Украины (массовые беспорядки) и они объявлены в розыск.

“Всего в ходе досудебного расследования правоохранительными органами объявлены в розыск 18 подозреваемых в организации и участии массовых беспорядков, убийствах и совершении других противоправных действий”, — добавили в пресс-службе.

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Кроме того, в ходе расследования назначены и продолжаются 34 комплексные судебно-медицинские экспертизы относительно возможного наступления смерти пострадавших в помещениях дома “Федерации профсоюзов Одесской области”, проведение которых поручено экспертам Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы.

Во время проведения досудебного следствия правоохранительные органы активно сотрудничают с международными организациями. Так, неоднократно проводились совместные встречи с представителями Консультативной миссии Европейского Союза и Мониторинговой миссии ООН по правам человека, на которых обсуждался вопрос о возможности привлечения к проведению экспертных исследований иностранных специалистов. Аналогичные письма направлены прокуратурой области в адрес Главного офиса Консультативной миссии Европейского Союза и мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Добавим, что с указанного объединенного уголовного производства выделены материалы в отдельные производства и в марте 2015 года в суд направлены обвинительные акты в отношении 26 лиц.

В настоящее время представители прокуратуры поддерживают государственное обвинение по указанным 26 лицам в Малиновском суде Одессы.

Стороной обвинения представлены доказательства, собранные во время досудебного расследования, в частности, вещественные и письменные доказательства, воспроизведенные видеоматериалы и тому подобное.

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