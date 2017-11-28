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Прокуратура направила в суд обвинувальний акт щодо екс-депутата ВР Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Криму, якого обвинувачують у держзраді. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АР Криму.

Екс-депутат обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 (державна зрада) КК України. Під час розслідування кримінального провадження було отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року цей депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим надав допомогу та сприяв окупації Криму.

Зокрема, за його безпосередньої участі незаконно ухвалено низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення “Республіка Крим”.

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Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Як стало відомо УНН, мова йде про Івана Янченко, який залишався у складі депутатського корпусу ВР АР Криму в час початку російської окупації.

Наразі слідчими та прокурорами прокуратури АР Крим скеровано до суду скеровано 59 обвинувальні акти стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 7 обвинувальних актів стосовно колишніх депутатів Севастопольської міської ради.

Нагадаємо, прокуратура Криму ініціює міжнародний суд щодо анексії півострова.

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