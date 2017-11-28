Прокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-депутату ВР Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Крыма, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
Экс-депутат обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины. В ходе расследования уголовного производства было получено неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 году этот депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма.
В частности, при его непосредственном участии был незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Академии СБУ исследовали, как в России оправдывают аннексию Крыма
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.
Как стало известно УНН, речь идет об Иване Янченко, который оставался в составе депутатского корпуса ВР АР Крыма во время начала российской оккупации.
На данный момент следователями и прокурорами прокуратуры АР Крым направлено в суд направлено 59 обвинительных акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и 7 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета.
Напомним, прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова.