Прокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-депутату ВР Крыма

Экс-депутат обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины. В ходе расследования уголовного производства было получено неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 году этот депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым оказал помощь и содействие оккупации Крыма.

В частности, при его непосредственном участии был незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

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Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как стало известно УНН, речь идет об Иване Янченко, который оставался в составе депутатского корпуса ВР АР Крыма во время начала российской оккупации.

На данный момент следователями и прокурорами прокуратуры АР Крым направлено в суд направлено 59 обвинительных акты в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и 7 обвинительных актов в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета.

Напомним, прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова.