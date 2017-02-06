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Прокуратура направила до суду справу стосовно бойовика "ЛНР"

Київ • УНН

 • 8597 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно бойовика терористичної організації “ЛНР”. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Прокуратура направила до суду справу стосовно бойовика "ЛНР"

Встановлено, що навесні 2014 року громадянин України увійшов до складу “Луганського народно-визвольного батальйону “Заря”, який є одним із підрозділів “народної міліції ЛНР”.

За інформацією прокуратури, діяльність підрозділу полягала у скоєнні терористичних актів, захопленні адміністративних будівель, перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України та військовослужбовцями Збройних Сил України.

Оскільки чоловік переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території Луганської області його оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого обвинувальний акт направлено до суду.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, СБУ затримала чергового бойовика “ДНР”.

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