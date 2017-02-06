Прокуратура направила в суд дело в отношении боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении боевика террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Установлено, что весной 2014 года гражданин Украины вошел в состав "Луганского народно-освободительного батальона " Заря ", который является одним из подразделений " народной милиции ЛНР ".
По информации прокуратуры, деятельность подразделения заключалась в совершении террористических актов, захвате административных зданий, препятствовании выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины и военнослужащими Вооруженных Сил Украины.
Поскольку человек скрывается от органов следствия и суда на временно оккупированной территории Луганской области он объявлен в розыск и, на основании постановления следственного судьи, осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, СБУ задержала очередного боевика "ДНР" .