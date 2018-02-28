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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія"

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія"

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні прокуратура Одеської області скерувала до Київського районного суду м.Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору “Вікторія”. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор Одещини Олег Жученко, передає кореспондент УНН.

Крім того слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника Київського відділу ДСНС та інспектора, яких підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

“Наразі для підозрюваних відкрито матеріали справи для ознайомлення, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.

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Також за втручання прокуратури за позовом ГУ ДСНС в Одеській області рішенням окружного адміністративного суду зупинено діяльність дитячого табору “Вікторія”.

Нагадаємо, у вересні 2017 року внаслідок пожежі у таборі “Вікторія” загинуло троє дітей.

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