Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора табору "Вікторія"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні прокуратура Одеської області скерувала до Київського районного суду м.Одеси обвинувальний акт стосовно директора табору “Вікторія”. Про це під час прес-конференції повідомив прокурор Одещини Олег Жученко, передає кореспондент УНН.
Крім того слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівника Київського відділу ДСНС та інспектора, яких підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).
“Наразі для підозрюваних відкрито матеріали справи для ознайомлення, після чого обвинувальні акти будуть скеровані до суду для розгляду по суті”, — йдеться у повідомленні.
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Також за втручання прокуратури за позовом ГУ ДСНС в Одеській області рішенням окружного адміністративного суду зупинено діяльність дитячого табору “Вікторія”.
Нагадаємо, у вересні 2017 року внаслідок пожежі у таборі “Вікторія” загинуло троє дітей.