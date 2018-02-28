Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении директора лагеря “Виктория”. Об этом во время пресс-конференции сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает корреспондент УНН.
Кроме того следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГСЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
“Сейчас для подозреваемых открыто материалы дела для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тела погибших девушек при пожаре в лагере “Виктория” эксгумируют
Также при вмешательстве прокуратуры по иску ГУ ГСЧС в Одесской области решением окружного административного суда остановлено деятельность детского лагеря “Виктория”.
Напомним, в сентябре 2017 года в результате пожара в лагере “Виктория” погибли трое детей.