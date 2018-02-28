Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора лагеря "Виктория"

Кроме того следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Киевского отдела ГСЧС и инспектора, которых подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

“Сейчас для подозреваемых открыто материалы дела для ознакомления, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.

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Также при вмешательстве прокуратуры по иску ГУ ГСЧС в Одесской области решением окружного административного суда остановлено деятельность детского лагеря “Виктория”.

Напомним, в сентябре 2017 года в результате пожара в лагере “Виктория” погибли трое детей.