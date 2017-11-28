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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У вівторок 28 листопада прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Андрія Медведька та Дениса Поліщука, які підозрюються в умисному вбивстві українського журналіста Олеся Бузини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Шевченківського районного суду столиці. Крім того, потерпілими у кримінальному провадженні заявлено цивільні позови до підозрюваних на загальну суму 1,5 млн гривень.

Дії підозрюваних кваліфіковано п.12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст.263 (незаконне зберігання зброї) КК України.

За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.

МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.

Українські Національні Новини

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