Прокуратура направила в суд обвинительный акт против подозреваемых в убийстве Бузины

Обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский районный суд столицы. Кроме того, потерпевшими в уголовном производстве заявлено гражданские иски к подозреваемым на общую сумму 1,5 млн гривен.

Действия подозреваемых квалифицированы п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 года днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.