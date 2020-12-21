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Прокуратура наклала арешт на 32 судна, які заходили в порти окупованого Криму

Київ • УНН

 • 14229 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Встановлено 32 судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів, на них накладено арешт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури автономії.

Прокуратура наклала арешт на 32 судна, які заходили в порти окупованого Криму

“За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя встановлено ще 32 судна, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та клопотаннями прокуратури автономії на вказані судна накладено арешти”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратура планує направити до Укрбюро Інтерполу запит для внесення таких суден до бази розшуку та направити запити до іноземних держав про міжнародну правову допомогу, з метою виконання арештів.

Також нагадали, що заходження суден під іноземним прапором до закритих морських портів на території окупованого Криму кваліфікуються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.

“За останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: зі 162 до 15 на сьогоднішній час. До того, іноземні судна з провідних морських держав до Криму не заходять. Натомість, порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи — Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі”, — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ спільно з НАБУ та САП знайшли 32 баржі, вкрадені у держави за попереднього керівництва Українського Дунайського пароплавства.

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