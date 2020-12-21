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Прокуратура наложила арест на 32 судна, которые заходили в порты оккупированного Крыма

Киев • УНН

 • 14228 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Установлено 32 судна, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, на них наложен арест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры автономии.

Прокуратура наложила арест на 32 судна, которые заходили в порты оккупированного Крыма

"Под процессуальным руководства прокуратуры АР Крым и г. Севастополя установлено еще 32 судна, нарушившие порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура планирует направить в Укрбюро Интерпола запрос для внесения таких судов в базу розыска и направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи, с целью выполнения арестов.

Также напомнили, что заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты на территории оккупированного Крыма квалифицируются как действия, что подрывают суверенитет Украины и нарушают нормы национального законодательства.

"За последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытые порты Крыма: со 162 до 15 на сегодняшнее время. До того, иностранные суда из ведущих морских держав в Крым не заходят. Зато, нарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда - Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", - добавили в прокуратуре.

Напомним, СБУ совместно с НАБУ и САП нашли 32 баржи, украденные у государства при предыдущем руководстве Украинского Дунайского пароходства.

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