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Прокуратура на Житомирщині розпочала розслідування щодо спалаху гепатиту А серед дітей

Прокуратура на Житомирщині розпочала розслідування щодо спалаху гепатиту А серед дітей

Київ • УНН

 • 5946 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На Житомирщині прокуратура розпочала розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони здоров’я дітей, що призвело до захворювання вірусним гепатитом. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Так, Коростишівською місцевою прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.137 КК України.

За інформацією управління Держпродспоживслужби, у Кмитівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті виявлено 13 хворих дітей на вірусний гепатит “А”, яких госпіталізовано до інфекційного відділення лікарні.

Встановлено, що станом на 22 жовтня всього захворіло 17 учнів, які перебувають на стаціонарному лікуванні обласної дитячої лікарні із середнім і легким ступенем тяжкості перебігу хвороби.

Українські Національні Новини

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