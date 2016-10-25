Прокуратура Житомирской области начала расследование вспышки гепатита А среди детей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Житомирской области прокуратура начала расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране здоровья детей, что привело к заболеванию вирусным гепатитом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Так, Коростышевской местной прокуратурой внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК Украины.
По информации управления Госпродпотребслужбы, в Кмитовской специальной общеобразовательной школе-интернате выявлено 13 больных детей вирусным гепатитом "А", которые госпитализированы в инфекционное отделение больницы.
Установлено, что по состоянию на 22 октября всего заболело 17 учеников, находящихся на стационарном лечении областной детской больницы со средней и легкой степенью тяжести течения болезни.