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15 марта, 19:03 • 116469 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170541 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140443 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132712 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114179 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106280 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102030 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Прокуратура Житомирской области начала расследование вспышки гепатита А среди детей

Прокуратура Житомирской области начала расследование вспышки гепатита А среди детей

Киев • УНН

 • 5946 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Житомирской области прокуратура начала расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране здоровья детей, что привело к заболеванию вирусным гепатитом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Так, Коростышевской местной прокуратурой внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК Украины.

По информации управления Госпродпотребслужбы, в Кмитовской специальной общеобразовательной школе-интернате выявлено 13 больных детей вирусным гепатитом "А", которые госпитализированы в инфекционное отделение больницы.

Установлено, что по состоянию на 22 октября всего заболело 17 учеников, находящихся на стационарном лечении областной детской больницы со средней и легкой степенью тяжести течения болезни.

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