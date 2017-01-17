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Прокуратура на Київщині направила до суду справу щодо екс-головного бухгалтера держпідприємства

Прокуратура на Київщині направила до суду справу щодо екс-головного бухгалтера держпідприємства

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Прокуратура Київської області направила до суду справу щодо колишнього головного бухгалтера Державного підприємства “Зал офіційних делегацій” за неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до збитків на суму майже 8 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури.

Встановлено, що з 2013 по 2014 роки вказаним підприємством, яке надає комплекс послуг з віп-обслуговування авіапасажирів в міжнародному аеропорту “Бориспіль”, надавались послуги за готівковий рахунок представникам держвлади та іншим особам без укладання відповідних договорів та за заниженою вартістю.

Внаслідок неналежного виконання головним бухгалтером службових обов’язків інтересам держпідприємства “Зал офіційних делегацій” заподіяно збитки на загальну суму майже 8 млн гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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