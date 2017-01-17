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Прокуратура в Киевской области направила в суд дело в отношении экс-главного бухгалтера госпредприятия

Прокуратура в Киевской области направила в суд дело в отношении экс-главного бухгалтера госпредприятия

Киев • УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Прокуратура Киевской области направила в суд дело в отношении бывшего главного бухгалтера Государственного предприятия "Зал официальных делегаций" за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к убыткам на сумму почти 8 миллионов гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что с 2013 по 2014 годы указанным предприятием, которое предоставляет комплекс услуг по VIP-обслуживанию авиапассажиров в международном аэропорту "Борисполь", предоставлялись услуги за наличный счет представителям госвласти и другим лицам без заключения соответствующих договоров и по заниженной стоимости.

В результате ненадлежащего исполнения главным бухгалтером служебных обязанностей интересам госпредприятия "Зал официальных делегаций" нанесен ущерб на общую сумму почти 8 млн гривен.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и штрафа от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

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