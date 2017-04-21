Прокуратура Миколаєва наполягатиме на триманні під вартою нападників на активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Місцева прокуратура Миколаєва звернулася до суду з клопотанням про обрання стосовно підозрюваних у хуліганстві із застосуванням зброї виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Миколаївської області.
"Миколаївська місцева прокуратура № 1 звернулась до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про обрання стосовно підозрюваних виключного запобіжного заходу тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 12 квітня 2017 року о 07.40 у м. Миколаєві, поблизу під’їзду буд. № 2 по вул. Адмірала Макарова, на активіста чекали незнайомці, які, бризнувши в обличчя сльозогінною рідиною, здійснили декілька пострілів з пістолета та втекли. Постраждалого було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
19 квітня цього року за підозрою у скоєні цього злочину затримано двох місцевих мешканців, 25-ти та 35-ти років. Один із затриманих раніше неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення тяжких кримінальних правопорушень.
З урахуванням зібраних доказів у ході досудового розслідування, затриманим повідомлено про підозру за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганські дії, вчиненні із застосуванням зброї, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Як повідомляв УНН 19 квітня, затримано чоловіків, що стріляли у радника міського голови Миколаєва.