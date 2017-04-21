Прокуратура Николаева будет настаивать на содержании под стражей нападавших на активиста

"Николаевская местная прокуратура № 1 обратилась в Центральный районный суд г. Николаев с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых исключительной меры пресечения в виде содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 апреля 2017 года в 07.40 в г. Николаеве, возле подъезда д. № 2 по ул. Адмирала Макарова, активиста поджидали незнакомцы, которые, брызнув ему в лицо слезоточивой жидкостью, совершили несколько выстрелов из пистолета и скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

19 апреля этого года по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое местных жителей, 25-ти и 35-ти лет. Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких уголовных преступлений.

С учетом собранных доказательств в ходе досудебного расследования, задержанным сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть в хулиганских действиях, совершенных с применением оружия, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНН 19 апреля, задержаны мужчины, стрелявшие в советника городского головы Николаева.