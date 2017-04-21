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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97076 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149908 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113925 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114880 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111555 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103572 просмотра

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Прокуратура Николаева будет настаивать на содержании под стражей нападавших на активиста

Прокуратура Николаева будет настаивать на содержании под стражей нападавших на активиста

Киев  •  УНН

 • 10255 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Местная прокуратура Николаева обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых в хулиганстве с применением оружия исключительной меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Николаевской области.

"Николаевская местная прокуратура № 1 обратилась в Центральный районный суд г. Николаев с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых исключительной меры пресечения в виде содержание под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 апреля 2017 года в 07.40 в г. Николаеве, возле подъезда д. № 2 по ул. Адмирала Макарова, активиста поджидали незнакомцы, которые, брызнув ему в лицо слезоточивой жидкостью, совершили несколько выстрелов из пистолета и скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

19 апреля этого года по подозрению в совершении этого преступления были задержаны двое местных жителей, 25-ти и 35-ти лет. Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких уголовных преступлений.

С учетом собранных доказательств в ходе досудебного расследования, задержанным сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть в хулиганских действиях, совершенных с применением оружия, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Как сообщал УНН 19 апреля, задержаны мужчины, стрелявшие в советника городского головы Николаева.

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