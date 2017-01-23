Прокуратура Луганщини заарештувала українця, екстрадованого з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Прокуратурою Луганської області взято під варту громадянина України, якого екстрадували правоохоронні органи Німеччини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі особи) та за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство).
Так, у серпні 2016 року у місті Лисичанськ поблизу кафе-бару, двоє громадян, один із яких є сином одного з посадовців регіону, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинили тілесні ушкодження малознайомому чоловіку, після чого помістили його до багажника автомобіля марки “Mercedes-Benz” та зникли з місця події.
З метою уникнення кримінальної відповідальності, один з правопорушників, який є сином одного з міських голів, ухилявся від правоохоронних органів. За наявною оперативною інформацією, чоловік виїхав за межі України, у зв’язку з чим його оголошено у міжнародний розшук.
В результаті проведених слідчо-оперативних заходів спільно з правоохоронними органами Німеччини, вказаний громадянин затриманий і підданий екстрадиційному арешту та переданий правоохоронцям України.
За клопотанням прокуратури області підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Довідково: санкція ч.2 ст.146 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк; санкція ч.2 ст.296 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.