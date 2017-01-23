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Прокуратура Луганской области арестовала украинца, экстрадированного из Германии

Прокуратура Луганской области арестовала украинца, экстрадированного из Германии

Киев • УНН

 • 4667 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Прокуратурой Луганской области взят под стражу гражданин Украины, который был экстрадирован правоохранительными органами Германии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека) и по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Так, в августе 2016 года на городе Лисичанск возле кафе-бара, двое граждан, один из которых является сыном одного из должностных лиц региона, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесли телесные повреждения малознакомому мужчине, после чего поместили его в багажник автомобиля марки "Mercedes-Benz" и скрылись с места происшествия.

С целью избежания уголовной ответственности, один из правонарушителей, который является сыном одного из городских голов, уклонялся от правоохранительных органов. По имеющейся оперативной информации, мужчина выехал за пределы Украины, в связи с чем он объявлен в международный розыск.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий совместно с правоохранительными органами Германии, указанный гражданин задержан и подвергнут экстрадиционному аресту и передан правоохранительным органам Украины.

По ходатайству прокуратуры области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Справка: санкция ч.2 ст.146 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок; санкция ч.2 ст.296 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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