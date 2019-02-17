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Прокуратура ліквідувала незаконну лісопилку у Києві

Прокуратура ліквідувала незаконну лісопилку у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. За реагування прокуратури земельну ділянку у Оболонському районі, що у Києві, на якій незаконно функціонувала лісопилка, звільнено та повернуто в комунальну власність. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 5 принципово відреаговано на факт самовільного зайняття підприємцем комунальної землі площею 0,63 га вартістю близько 5 млн грн, на якій незаконно функціонував цех для обробки деревини”, — йдеться у повідомленні.

Раніше у березні 2018 року місцевою прокуратурою було виявлено факт самовільного зайняття земельної ділянки на вулиці Сім’ї Шовкоплясів, 9.

“Ділки незаконно розташували на ділянці тимчасові споруди, а саме вагончик для охорони, господарську споруду, пилораму з навісом, споруду-цех для обробки деревини з сушкою, а також відходи з деревини. Зважаючи на грубе порушення законодавства, місцева прокуратура звернулася до Господарського суду столиці з вимогою зобов’язати підприємця повернути столичній громаді земельну ділянку, привівши її в належний стан шляхом знесення самочинно збудованих споруд”, — додають у повідомленні.

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Рішенням Господарського суду міста Києва позовні вимоги прокуратури задоволені у повному обсязі.

На сьогодні вжитими прокуратурою заходами рішення суду реально виконано — вказану земельну ділянку повернуто територіальній громаді міста Києва та приведено у належний стан.

Як повідомляв УНН, у Броварах зловмисник погрожував прокурору у будівлі суду.

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Кримінал та НП

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