Прокуратура ликвидировала незаконную лесопилку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По реагированию прокуратуры земельный участок в Оболонском районе, что в Киеве, на которой незаконно работала лесопилка, освобожден и возвращен в коммунальную собственность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Киевской местной прокуратурой № 5 принципиально отреагировали на факт самовольного занятия предпринимателем коммунальной земли площадью 0,63 га стоимостью около 5 млн грн, на которой незаконно функционировал цех для обработки древесины”, — говорится в сообщении.
Ранее в марте 2018 местной прокуратурой был выявлен факт самовольного занятия земельного участка на улице Семьи Шовкопляса, 9.
“Дельцы незаконно разместили на участке временные сооружения, а именно вагончик для охраны, хозяйственную постройку, пилораму с навесом, сооружение-цех для обработки древесины с сушкой, а также отходы из древесины. Несмотря на грубое нарушение законодательства, местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд столицы с требованием обязать предпринимателя вернуть столичной общине земельный участок, приведя ее в надлежащее состояние путем сноса самовольно построенных сооружений”, - добавляют в сообщении.
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Решением Хозяйственного суда города Киева исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
На сегодня принятыми прокуратурой мерами решение суда реально выполнено — указанный земельный участок возвращен территориальной общине города Киева и приведены в надлежащее состояние.
Как сообщал УНН, в Броварах злоумышленник угрожал прокурору в здании суда.