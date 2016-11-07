Прокуратура Кропивницького вилучила техніку та готівку з приміщень “Української національної лотереї”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час обшуків у приміщенні “Української національної лотереї” у Кропивницькому було виявлено техніку, готівку та документацію, яка підтверджує незаконність діяльності грального бізнесу. Про це у коментарі УНН повідомила прес-секретар Кіровоградської обласної прокуратури Оксана Звенигородська.
“Обшуки проходили 4 — 5 листопада. Обшуки санкціоновані судом у рамках відкритих національною поліцією кримінальних проваджень по незаконному гральному бізнесу. На сьогоднішній день там вилучено ряд техніки, готівки і документації, яка підтверджує незаконність грального бізнесу”, — сказала О.Звенигородська.
Окрім того, вона зазначила, що перевірки відбуваються не лише у Кропивницькому. Аналогічна робота проходиться також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
“Ці питання доволі актуальні на сьогоднішній день. І місцеві прокурори, у зв’язку з координаційними заходами з правоохоронними органами, тобто поліцією сюди залучені, і СБУ, яка займається оперативним супроводом операцій. Поліція займається безпосередньо розслідуванням, яким керує місцева процесуальна прокуратура. Це все відбувається у приміщеннях "Національної лотереї”, — додала О.Звенигородська.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, нещодавно СБУ викрила нелегальну мережу букмекерських контор, яка ймовірно діяла як лотерея “ТОТО” під ліцензією “Української національної лотереї”.