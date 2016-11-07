Прокуратура Кропивницкого изъяла технику и наличные из помещений "Украинской национальной лотереи"

"Обыски проходили 4 - 5 ноября. Обыски санкционированы судом в рамках открытых национальной полицией уголовных производств по незаконному игорному бизнесу. На сегодняшний день там изъят ряд техники, наличности и документации, подтверждающей незаконность игорного бизнеса ", - сказала О.Звенигородская.

Кроме того, она отметила, что проверки проходят не только в Кропивницкому. Аналогичная работа проходится также в Днепропетровской и Запорожской областях.

"Эти вопросы достаточно актуальны на сегодняшний день. И местные прокуроры, в связи с координационными мерами с правоохранительными органами, то есть полицией сюда вовлечены, и СБУ, которая занимается оперативным сопровождением операций. Полиция занимается непосредственно расследованием, которым руководит местная процессуальная прокуратура. Это все происходит в помещениях "Национальной лотереи", - добавила О.Звенигородская.

Напомним, по данным СМИ, недавно СБУ разоблачила нелегальную сеть букмекерских контор, которая предположительно действовала как лотерея "ТОТО" под лицензией "Украинской национальной лотереи" .