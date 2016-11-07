Прокуратура Кропивницкого изъяла технику и наличные из помещений "Украинской национальной лотереи"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Во время обысков в помещении "Украинской национальной лотереи" в Кропивницкому было обнаружено технику, наличные и документацию, которая подтверждает незаконность деятельности игорного бизнеса. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Кировоградской областной прокуратуры Оксана Звенигородская.
"Обыски проходили 4 - 5 ноября. Обыски санкционированы судом в рамках открытых национальной полицией уголовных производств по незаконному игорному бизнесу. На сегодняшний день там изъят ряд техники, наличности и документации, подтверждающей незаконность игорного бизнеса ", - сказала О.Звенигородская.
Кроме того, она отметила, что проверки проходят не только в Кропивницкому. Аналогичная работа проходится также в Днепропетровской и Запорожской областях.
"Эти вопросы достаточно актуальны на сегодняшний день. И местные прокуроры, в связи с координационными мерами с правоохранительными органами, то есть полицией сюда вовлечены, и СБУ, которая занимается оперативным сопровождением операций. Полиция занимается непосредственно расследованием, которым руководит местная процессуальная прокуратура. Это все происходит в помещениях "Национальной лотереи", - добавила О.Звенигородская.
Напомним, по данным СМИ, недавно СБУ разоблачила нелегальную сеть букмекерских контор, которая предположительно действовала как лотерея "ТОТО" под лицензией "Украинской национальной лотереи" .