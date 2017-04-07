Прокуратура Криму взяла під контроль затримання українського судна росіянами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прокуратура Автономної республіки Крим (АРК) контролює хід розслідування затримання українського риболовного судна "Рибак Херсону" прикордонниками Російської Федерації, яке сталося 4 квітня в районі мису Тарханкут. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу АРК.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо безпідставного затримання українського риболовного судна в економічній зоні України", - йдеться у повідомленні.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 146 КК України 6 квітня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.
Нагадаємо, що 4 квітня 2017 року прикордонний загін, який діяв від імені Росії, зупинив українське риболовне судно "Рибак Херсона" з метою його огляду.
Судно знаходилося на переході з промислу під прапором України (порт приписки "Южний", Одеська обл.), судновласник ТОВ "БОРА" (Україна-Одеса), де його зупинив прикордонний катер "Аметист" в 16-17 милях від мису Тарханкут в економічній зоні України.
За твердженням українських правоохоронців, прикордонна група здійснила висадку на борт судна для проведення "контрольного огляду" та висунула безпідставну претензію щодо нібито порушення судном кордону на 400 метрів, мотивуючи це тим, що судно, на їхню думку, зайшло в буферну зону.
В результаті 4-годинного огляду був складений адміністративний протокол з зазначенням штрафних санкцій в розмірі 30 тис. російських рублів.
Під загрозою неповернення судна власнику, капітан судна вимушений був поставити підпис під складеним протоколом.
Як повідомляв УНН, 6 квітня у Криму затримали українське судно.