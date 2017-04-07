Прокуратура Крыма взяла под контроль задержание украинского судна россиянами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) контролирует ход расследования задержания украинского рыболовного судна "Рыбак Херсона" пограничниками Российской Федерации, которое произошло 4 апреля в районе мыса Тарханкут. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу АРК.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по безосновательному задержанию украинского рыболовного судна в экономической зоне Украины", - говорится в сообщении.
Сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.146 УК Украины 6 апреля 2017 года внесены в Единый реестр досудебных расследований следственным отделом главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
Напомним, что 4 апреля 2017 года пограничный отряд, который действовал от имени России, остановил украинское рыболовное судно "Рыбак Херсона" с целью его осмотра.
Судно находилось на переходе с промысла под флагом Украины (порт приписки "Южный", Одесская обл.), судовладелец ООО "БОРА" (Украина-Одесса), где его остановил пограничный катер "Аметист" в 16-17 милях от мыса Тарханкут в экономической зоне Украины.
По утверждению украинских правоохранителей, пограничная группа осуществила высадку на борт судна для проведения "контрольного осмотра" и выдвинула безосновательную претензию о якобы нарушения судном границы на 400 метров, мотивируя это тем, что судно, по их мнению, зашло в буферную зону.
В результате 4-часового осмотра был составлен административный протокол с указанием штрафных санкций в размере 30 тыс. российских рублей.
Под угрозой невозврата судна владельцу, капитан судна был вынужден поставить подпись под составленным протоколом.
Как сообщал УНН, 6 апреля в Крыму задержали украинское судно.