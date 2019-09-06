Прокуратура Криму відкрила провадження за фактом незаконного проведення розкопок на півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Прокуратура Криму відкрила провадження за фактом незаконного проведення “археологічних розкопок” на території півострова. Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал прокуратури Криму.
“Прокуратура АР Крим внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного проведення „археологічних розкопок“ на території тимчасово окупованих півострова”, — йдеться в повідомленні.
Стало відомо, що в ході проведення окупантами робіт, пов’язаних з будівництвом водопроводу на території вже зниклого села Унгут Кіровського району, було виявлено старе мусульманське захоронення, яке окупаційна влада намагається представити, як древньоскіфське.
“Прибулі на місце „археологічних розкопок“ кримськотатарські активісти, стверджують, що за всіма ознаками це саме мусульманське захоронення”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Російська Федерація знищує стародавнє мусульманське кладовище в окупованому Криму.