Прокуратура Крыма открыла производство по факту незаконного проведения раскопок на полуострове

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 103866 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 117892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109550 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 115914 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122605 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149578 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149557 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140598 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191516 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116807 просмотра

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Прокуратура Крыма открыла производство по факту незаконного проведения раскопок на полуострове

Прокуратура Крыма открыла производство по факту незаконного проведения раскопок на полуострове

Киев  •  УНН

 • 10728 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Прокуратура Крыма открыла производство по факту незаконного проведения “археологических раскопок” на территории полуострова. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Крыма.

“Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного проведения „археологических раскопок“ на территории временно оккупированных полуострова”, — говорится в сообщении.

Стало известно, что в ходе проведения оккупантами работ, связанных со строительством водопровода на территории уже пропавшего села Унгут Кировского района, было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое оккупационная власть пытается представить, как древнескифское.

“Прибывшие на место „археологических раскопок“ крымскотатарские активисты утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение”, — говорится в сообщении.

Напомним, Россия уничтожает древнее мусульманское кладбище в оккупированном Крыму.

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