Прокуратура Крыма открыла производство по факту незаконного проведения раскопок на полуострове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Прокуратура Крыма открыла производство по факту незаконного проведения “археологических раскопок” на территории полуострова. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал прокуратуры Крыма.
“Прокуратура АР Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного проведения „археологических раскопок“ на территории временно оккупированных полуострова”, — говорится в сообщении.
Стало известно, что в ходе проведения оккупантами работ, связанных со строительством водопровода на территории уже пропавшего села Унгут Кировского района, было обнаружено старое мусульманское захоронение, которое оккупационная власть пытается представить, как древнескифское.
“Прибывшие на место „археологических раскопок“ крымскотатарские активисты утверждают, что по всем признакам это именно мусульманское захоронение”, — говорится в сообщении.
Напомним, Россия уничтожает древнее мусульманское кладбище в оккупированном Крыму.